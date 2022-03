Qatar 2022 : les Black Stars du Ghana brisent les ailes du Nigeria

La déception au Nigeria. Les Super Eagles n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de football 2022.

Après un match aller sans vainqueur (0-0), le Ghana a obtenu son billet pour le Qatar en allant faire match nul 1-1 au Nigeria et en bénéficiant ainsi du but à l'extérieur comptant double, selon les règles en vigueur. Les super Eagles se sont notamment heurtés à la défense ghanéenne. Pourtant, jusqu'au bout, leurs supporters ont espéré un deuxième but. Les fans nigérians ont donc bien du mal à encaisser.

"Je pense que l'entraîneur n'a pas remplacé certains joueurs à temps. Quelques-uns étaient fatigués et ne donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. C'est tellement triste de ne pas participer à la Coupe du monde. Nous devions seulement marquer deux buts, un petit but de plus. Nous avions 45 minutes pour le faire, mais nous n'y sommes pas parvenus", dit l'un d'eux.

"Je suis très déçu de la façon dont ils ont joué à Abuja. Ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils étaient tout simplement lents, Osimhen est le seul qui a tout donné. Et maintenant nous n'allons pas au Mondial. Comment vais-je pouvoir regarder la coupe du monde sans que le Nigeria ne soit représenté, cela ne sert à rien", exprime un autre.

Si les Black Stars du Ghana participeront à leur première Coupe du monde depuis huit ans, c'est en revanche la première fois depuis 2006 que le Nigeria ne se qualifie pas.