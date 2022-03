Qatar 2022 : les barragistes africains entrent en scène

Le Cameroun reçoit l'Algérie à Douala avec un nouveau sélectionneur Rigobert Song et un groupe quasi-inchangé par rapport à sa CAN terminée sur la troisième marche du podium.

Objectif: enfoncer un peu plus les désormais ex-champions d'Afrique

"Nous savons que l'Algérie n'a pas eu une bonne compétition et qu'elle veut montrer quelque chose. Je pense que ce n'est pas ici qu'ils vont le faire. Ce n'est pas ici. Nous sommes prêts.", a déclaré Vincent Aboubakar, capitaine des lions indomptables.

Les Fennecs reviennent au Cameroun la queue entre les jambes. Tombés de leur trône continental, ils craignent de manquer une cinquième qualification au Mondial. Leur entraîneur Djamel Belmadi a changé son fusil d'épaule en rappelant de nombreux binationaux comme Belfodil ou le vétéran Guedioura.

"On est en 2022, il faut bien un jour tourner la page. On est resté longtemps invaincus mais il a fallu qu'un jour on tombe. Le Cameroun est une grande nation du football africain mais voilà on a envie d'aller à la coupe du monde nous aussi", explique Djamel Belmadi, le coach algérien.

L'Egypte et sa superstar Mo Salah accueillent le Sénégal au Caire dans un remake de la finale de la dernière CAN perdue aux tirs au but. Premier pays africain à avoir participé à une coupe du monde, les Pharaons entendent prendre leur revanche sur les Lions de la Teranga et composter leur billet pour un troisième mondial.

‘’Nous avons de grandes chances de nous qualifier. Je vois que tous les joueurs sont concentrés, tous les joueurs sont prêts à jouer ce match, nous sommes tous tellement motivés pour le Qatar et nous espérons que nous y serons.’’, explique Amr El Solia, milieu de terrain égyptien.

Le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly ne veut pas céder à l'euphorie du triomphe continental,

"Nous savons que Salah a envie de bien faire mais nous savons aussi que Sadio Mané est prêt pour ce match. Nous allons aborder le match comme nous l'avons fait pour la finale (de la Coupe d'Afrique des Nations). Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur Mohammed Salah mais sur tous les attaquants égyptiens qui sont tous très bons. Nous devons nous concentrer sur tous les joueurs car si nous ne pensons qu'à Salah, il y a d'autres joueurs derrière lui qui peuvent marquer. ", explique le capitaine des Lions de la Teranga.

Duel de voisin à Accra entre le Ghana et le Nigeria. Les Black Stars, quarts de finaliste du mondial 2010 ont manqué la dernière édition en Russie. Leur CAN ratée au Cameroun, un point en trois matchs, a profondément agacé leurs supporters. Thomas Partey et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur.

"Je sais que les Ghanéens exigent beaucoup de nous, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et je crois en l'équipe, je crois en l'entraîneur, au système qu'il met en place, et je pense que nous sommes prêts.", a déclaré Thomas Partey.

Les Super Eagles, qui récupèrent leur buteur Victor Osimhen, n'imaginent pas une seule seconde manquer leur qualification eux qui n'ont manqué qu'une seule coupe du monde depuis leur première participation en 1994.

Enfin à suivre le duel d'Aigles entre le Mali et la Tunisie à Bamako tandis que les Léopards de la RDC défieront eux les Lions marocains à Kinshasa

Le rêve d'un deuxième mondial presque 50 ans après l'épopée du Zaïre en Allemagne reste à portée de main.