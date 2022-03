Les costumes du film Black Panther exposés au Musée Taubman en Virginie

Aux Etats-Unis, précisément en Virginie au Musée Taubman des Arts sont exposés les tenues du film Balck Panther conçues par la créatrice afro-américaine Ruth E. Carter. À Porto Rico, où elle travaille sur le tournage de Black Panther 2", Carter revient sur cette saison marquée par l'absence du héros Chadwick Boseman.

_C'est une histoire très difficile à raconter puisque nous avons perdu notre cher Chadwick Boseman. Et donc nous l'avons tous abordé avec beaucoup de précautions, de la réécriture du scénario entre Ryan Coogler et Joe Robert Cole, à la façon dont nous gérons notre propre deuil, raconte-elle. _

Les visiteurs peuvent découvrir de près plus de 60 costumes présentés dans l'exposition "Afrofuturism in Costume Design", qui couvre près de quatre décennies de collaboration avec des réalisateurs tels que Spike Lee et Steven Spielberg.

Je vois qu'il y a une plus grande influence que je peux apporter aux gens sur la base du fait que j'ai gagné un Oscar et que je suis la fille simple qui fait le bien. Alors si cela peut inspirer les jeunes qui, comme moi, étaient assis dans leur chambre, à dessiner et à coudre, je veux être cela, je veux être davantage cela pour les gens, je veux être cette lumière pour eux.

Ruth E. Carter estime qu'il y a encore du travail à faire pour que l'industrie cinématographique soit plus inclusive : il faut dire aux gens que les Oscars ne sont plus si blancs, alors qu'ils ont été construits sur une base d'exclusion... et que nous ne nous sommes pas vus devant la caméra, ou des personnes de couleur devant la caméra, remportant des prix, pendant de nombreuses années ; que ce n'est pas quelque chose qui peut être effacé du jour au lendemain.C'est ce que communique cette exposition : on peut rêver, on peut être un artiste et on peut éventuellement gagner un Oscar.

Grâce l'originalité de sa collection, la styliste est devenue en 2019 la première Afro-Américaine à remporter l'Oscar du meilleur costume, une victoire qui lui permet de faire entendre sa voix dans le monde cinématographique.