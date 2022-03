Nigéria : inauguration de la plus grande usine d'engrais d'Afrique

Le président nigérian Muhammadu Buhari a inauguré mardi une usine d'engrais d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, sur fond d'impact de la hausse des prix au lendemain de la guerre Russie-Ukraine.

"La dépendance du Nigeria à l'égard des produits importés dans le secteur agricole appartiendra bientôt au passé", a déclaré le dirigeant nigérian lors de l'inauguration à Lagos, la capitale commerciale, des attentes de l'usine d'engrais Dangote, en plus d'autres initiatives agricoles, notamment des incitations aux agriculteurs.

Alors que le marché mondial des engrais a été secoué, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, est d'avis que l'inauguration de l'usine arrive à point nommé, car elle a "aidé le Nigeria à résoudre un éternel problème d'engrais".

L'agriculture est un élément vital pour l'économie nigériane, contribuant à 25,8 % de son Produit Intérieur Brut (PIB) de 72,3 billions de nairas en 2021. Cependant, les agriculteurs sont parfois limités par un approvisionnement restreint en engrais et en semences améliorées.

Avec la nouvelle usine d'engrais d'une capacité de 3 millions de tonnes métriques par an, le Nigeria s'attend à ''un boom car les engrais sont maintenant facilement disponibles en plus grande quantité et de meilleure qualité'', a déclaré M. Buhari.

''Nous nous attendons à l'émergence d'une nouvelle race d'agropreneurs qui ajouteront de la valeur à l'agriculture et rendront la nation autosuffisante en matière de production alimentaire'', a-t-il ajouté, invitant de nombreux Nigérians à "se lancer maintenant dans l'agriculture en tant qu'entreprise."

Les engrais de l'usine située dans une zone industrielle de Lagos seront exportés vers de nombreux pays, dont les États-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique, a déclaré Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique et propriétaire de l'usine, au milieu des ondes de choc de la Russie où une guerre en cours avec l'Ukraine a perturbé les approvisionnements.

Dans le monde entier, les coûts élevés des engrais menacent déjà les agriculteurs dans un contexte de sanctions à l'encontre de la Russie, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'engrais, où les autorités ont demandé en mars aux producteurs nationaux d'arrêter temporairement les exportations.

"La nouvelle usine rendra le Nigeria autosuffisant dans la production d'engrais avec une capacité excédentaire pour exporter vers d'autres marchés africains et le reste du monde", a déclaré Dangote, ajoutant que l'usine permettra également de "réduire considérablement le niveau de chômage" dans la nation avec 33% de taux de chômage en décembre 2020.

"Notre objectif est de rendre les engrais disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour nos nombreux agriculteurs, afin d'assurer une plus grande production agricole", a déclaré M. Dangote à propos des activités de l'usine d'engrais.