Tunisie : des mineurs candidats au départ vers l'Europe

Au moins 70 migrants sont morts noyés en méditerranée ces deux dernières semaines. Selon l’Organisation internationale pour les migrations. Des candidats au départ vers l’Europe partis des côtes libyennes.

Ces disparitions concernent les naufrages de deux embarcations de fortune intervenus le 12 mars et le 27 février. Ces incidents portent à 215, le nombre de migrants décédés ou portés disparus en méditerranée depuis le début de l’année.

De plus en plus de mineurs figurent parmi ces migrants. Mercredi, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a déclaré qu'ils étaient, 2731 à avoir réussi à atteindre les côtes italiennes à partir de la Tunisie. Entre 70 % et 80 % de ces mineurs, sont originaires d'Afrique subsaharienne.

Alors que les garde-côtes tunisiens ont intercepté 25.657 migrants qui tentaient la traversée de la Méditerranée en 2021, près du double par rapport à l'année précédente.

L'année dernière, près de 1 300 migrants ont été portés disparus en 2021 ou sont morts noyés toujours en méditerranée, selon le Haut-commissariat aux réfugiés.