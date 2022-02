La Hongrie salue les efforts de l'Égypte face à la migration

Le ministre hongrois des affaires étrangères en visite au Caire, a salué mercredi les efforts déployés par l'Égypte pour endiguer le flux de migrants vers l'Europe sur ses rives de la Méditerranée.

S'exprimant lors d'un point de presse au Caire, le ministre des affaires étrangères Peter Szijjarto a exhorté l'Union européenne à renforcer son soutien, notamment financier, pour aider le gouvernement égyptien à faire face à la migration. Les commentaires de M. Szijjarto font suite à des entretiens avec le ministre égyptien des affaires étrangères, Sameh Shukry.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations unies, l'Égypte accueille plus de 6 millions de migrants, dont plus de la moitié sont originaires du Soudan et du Sud-Soudan, où des conflits latents continuent de déplacer des dizaines de milliers de personnes chaque année. Pour certains migrants, l'Égypte est une destination et un refuge, le pays le plus proche et le plus facile à pénétrer. Pour d'autres, c'est un point de transit avant de tenter la dangereuse traversée de la Méditerranée vers l'Europe.

Ces dernières années, le gouvernement égyptien a toutefois renforcé la sécurité aux frontières et est parvenu à empêcher l'Égypte de devenir un point de départ majeur pour les migrants à destination de l'Europe. Depuis 2015, les nations de l'Union européenne ont érigé des murs en béton et en fil de rasoir, installé des drones de surveillance et conclu des accords avec la Turquie et la Libye pour éloigner les migrants.

Le Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban est un adversaire déclaré de l'immigration en Europe.

Il a déclaré que la migration menaçait de remplacer la culture chrétienne du continent et que les migrants illégaux étaient responsables de l'introduction de maladies comme les variantes du Covid-19 dans son pays. Le mois dernier, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a critiqué la gestion de la crise migratoire par l'Europe et son refus d'accueillir les réfugiés arrivant à ses frontières.

Forum d'affaires égypto-hongrois

Le ministre hongrois en visite officielle en Égypte, est accompagné d'une délégation incluant les représentants de 58 entreprises hongroises, dans le cadre du Forum des affaires Égypte-Hongrie au Caire. Dans l'optique de renforcer leur coopération, les deux pays ont signé mercredi un protocole d'accord qui s'étend sur cinq ans.