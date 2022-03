"Master" : un film d'horreur sur les tensions raciales aux USA

Master, le film de la réalisatrice Afro-américaine Mariama Diallo raconte l'histoire de plusieurs femmes noires. D'abord Jasmine, cette étudiante intègre l'université de la Nouvelle-Angleterre, une université dont ont dit élitiste. Regina Hall, a été choisie pour interpréter le rôle de la maîtresse de la résidence de l'université dont la chambre de Jasmine serait hantée. C'est la première fois qu'une femme noire occupe ce poste au Ancaster College.

Je pense que c'est le génie de la narration, ce n'est pas de changer la réalité, ce n'est pas de faire une fausse institution . Il s'agit de prendre une institution réelle et de montrer l'expérience de cette institution à travers la lentille du premier maître noir et d'une étudiante noire avec tant d'espoir. Vous savez, le fait que nous soyons noirs n'est pas une coïncidence - c'est important - mais c'est aussi vraiment honnête dans l'intégrité du travail, de la narration et de la réalisation. Et ce n'est pas ce genre d'archétypes que nous avons l'habitude de voir à la télévision. Il s'agit plutôt de femmes ambitieuses et intelligentes, et il y a un combat à mener explique Regina Hall.

Master est avant tout un film d'horreur dans un milieu universitaire peuplé majoritairement d'étudiants blancs. L'intrusion de deux noires dans ce paysage, pointe les tensions raciales qui traversent les générations.

Pour rendre justice à cette expérience, pour me rendre service à moi-même, à mon jeune moi et à mon moi du lycée qui va entrer à l'université, pour rendre justice à Zoé, à l'expérience de Zoé et de Regina, à nous toutes j'ai vraiment senti qu'il était très important pour moi d'obtenir les détails, de ne pas faire de sensationnel ou de minimiser, d'essayer d'être honnête souligne la réalisatrice Mariama Diallo.

Le film dévoile des sujets complexes et profonds qui amènent le public à réfléchir à ce qui est vrai et à ce qui n’est qu’une opinion.