Le village-opéra, projet éco-durable du burkinabé Francis Kere

Au milieu de cette savane, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso se dressent, une vingtaine de bâtiments. Bienvenue au village-opéra, projet conçu par l’architecte Burkinabé Diebedo Francis Kere. Lancé en 2001 et toujours en cours de construction, l’ouvrage comprend une école, un dispensaire et un espace culturel. Le nombre d’élèves de cette école est passé de 120 à 700.

L’ouvrage a permis à l’architecte de remporter mardi, le prix Pritzker, 2022. Une première pour un africain, pour cette récompense vieille de 40 ans

" Je suis très fière de son prix, concernant l’école, je suis très fière aussi, tous nos collègues, les élèves aussi sont très fiers de lui parce que l’école, c’est une belle architecture et on a toutes les conditions pour bien étudier, surtout les élèves, il y a de l’ombre, ils ont à manger. On le félicite.", a déclaré Edwige Compaoré, enseignante à l’école du village-Opéra.

Pour sortir ces bâtiments de terre, Francis Kere, 56 ans a jeté son dévolu sur les matériaux locaux, notamment de l’argile pour la fabrication des briques ocres. Une conception innovante et durable qui valorise les ressources locales.

"Sa particularité, c’est qu’il part du matériau le plus simple, qu’on a couramment, moi, je viens d’un village, je suis enfant de village comme lui. Du matériau que nos parents ont utilisé et qu’ils continuent à utiliser, qui n’est pas considéré comme quelque chose de noble, mais lui, il en a fait quelque chose de noble, c’est-à-dire, c’est la terre, c’est tout ce qu’il y a autour de nous, quand il les rassemble, il fait vivre quelque chose qui est magnifique.", explique Motandi Ouoba, administrateur du village-opéra.

Le prix Pritzker, récompense la plus prestigieuse dans le domaine de l'architecture permet de valoriser le Burkina Faso dont l’actualité est trop souvent associée aux attaques djihadistes et aux coup d'Etat.