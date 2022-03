Somalie : les cas de malnutrition en hausse

À l’hôpital général de Kismayo au sud de la Somalie, le nombre de patients qui viennent consulter pour des cas de malnutrition est en hausse depuis quelques mois. Dans cette salle, cet infirmier prépare des boissons à base de lait en poudre, car la malnutrition touche particulièrement les enfants.

"Il y a maintenant de nouveaux camps qui ont été installés à Kismayo. Chaque jour, nous admettons environ six patients qui ont été référés ici. Et ils viennent de cette région. Au moins, ils reçoivent de la nourriture dans les camps. Mais pour les gens qui vivent dans la région de Jamame, Jilib et Buale. Personne ne leur donne à manger. Ils n'ont pas accès aux services de nutrition. Ils n'ont pas accès aux services de santé. Ils ne reçoivent pas d'aide humanitaire d'urgence. Cela provoque une crise de malnutrition continue", explique Feisal Adan Ibrahim, qui supervise le service de stabilisation de l'hôpital.

Dans certaines régions du pays, la situation est si grave que le gouvernement a décrété la sécheresse urgence humanitaire en novembre dernier.

"La situation ici est très désespérée. On voit beaucoup plus de gens venir au centre de stabilisation. Nous voyons de plus en plus d'enfants malnutris. Mais notre plus grande inquiétude, et nous recevons des rapports, est que la situation est bien pire dans les zones rurales. Et il n'y a pas de services de santé là-bas. C'est notre plus grand souci en ce moment", explique Abdi Dagane, de la Croix-Rouge.

Au-delà de la Somalie, c’est toute la corne de l’Afrique qui souffre actuellement des conséquences de faibles pluies répétées. Les habitants de certaines zones rurales en Somalie, en Éthiopie et au Kenya sont confrontés à des conditions de sécheresse extrême et sont menacés de famine.