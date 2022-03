Le burkinabè Diébédo Francis Kéré sacré meilleur architecte au monde

Pionnier des constructions durables au service des populations, comme l'école de son village au Burkina Faso, l'architecte Diébédo Francis Kéré a reçu mardi le prix Pritzker, devenant le premier Africain à recevoir la plus haute distinction de la profession.

"Grâce à son engagement pour la justice sociale et à l'utilisation intelligente de matériaux locaux pour s'adapter et répondre au climat naturel, il travaille dans des pays marginalisés, où les contraintes et les difficultés sont nombreuses et où l'architecture et les infrastructures sont absentes", ont expliqué les organisateurs du prix Pritzker dans un communiqué.

C'est la première fois qu'un architecte d'un pays africain reçoit la distinction qui a déjà couronné les plus grands noms de cet art, comme Frank Gehry, Tadao Ando, Renzo Piano, Zaha Hadid ou Jean Nouvel. Il est notamment connu pour son implication dans des projets au fort potentiel d'usage public, comme des écoles, et nombre d'ouvrages de Diébédo Francis Kérésont situés sur le continent africain, notamment au Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo, Kenya, et Mozambique.

Mais l'architecte de 57 ans, qui possède également la nationalité allemande, est depuis longtemps reconnu au niveau international et s'est aussi vu commander des pavillons et installations en Europe et aux Etats-Unis. En 2004, il avait déjà reçu le prix Aga Khan d'architecture. "Il construit des institutions scolaires contemporaines, des établissements de santé, des logements professionnels, des bâtiments civiques et des espaces publics, souvent dans des pays où les ressources sont fragiles et où la fraternité est vitale", ajoute le prix Pritzker, remis par la fondation Hyatt.

Ressources limitées

"À une époque où la pandémie a mis en évidence notre codépendance et où nous sommes également confrontés à des conflits croissants autour de la diminution des ressources, le fait que mon approche soit mise en lumière par un tel honneur me rend humble ", a déclaré Diébédo Francis Kéré. "Cela me donne beaucoup d'espoir d'expérimenter de première main que, peu importe si votre début est apparemment petit et lointain, vous pouvez aller au-delà de ce que vous avez toujours pensé possible."

Parmi ses réalisations phares, figure l'école primaire de Gando, le village burkinabè où il est né et où il a mené d'autres projets. Pour les organisateurs du prix Pritzker, cette école "jette les bases de son idéologie : bâtir une source avec et pour une communauté afin de répondre à un besoin essentiel et de corriger les inégalités sociales".

L'école est conçue pour résister à la chaleur et à des ressources limitées et son succès a conduit à son extension, à la construction de logements pour les enseignants et à une nouvelle bibliothèque. Avec toujours la même ligne directrice, des bâtiments sobres aux tons chauds, sable ou ocre, qui s'insèrent dans le paysage et où la lumière est cruciale.

Matériaux locaux

À titre d'exemple d'utilisation de matériaux locaux, l'architecte a utilisé de l'argile indigène enrichie de ciment pour former des briques conçues pour retenir l'air frais à l'intérieur tout en permettant à la chaleur de s'échapper par un plafond en briques et un toit surélevé - une ventilation qui ne nécessite pas de climatisation. Le projet a permis de faire passer l'effectif de l'école de 120 à 700 élèves.

"J'espère changer le paradigme, pousser les gens à rêver et à prendre des risques. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous devez gaspiller du matériel. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas essayer de créer de la qualité", dit Francis Kéré, dans le communiqué du prix Pritzker. "Tout le monde mérite la qualité, tout le monde mérite le luxe et tout le monde mérite le confort. Nous sommes liés les uns aux autres et les préoccupations en matière de climat, de démocratie et de pénurie nous concernent tous", ajoute celui qui passe son temps à moitié entre Berlin et son Burkina Faso natal.

"J'ai commencé là où je suis né, et où la croissance démographique est un problème clé et où les infrastructures sont nécessaires de toute urgence. J'avais un devoir envers mon peuple et il était important pour moi d'utiliser des matériaux qui sont abondants et de construire avec des approches qui causent peu de charge sur l'environnement. Mes bâtiments étaient donc axés sur les solutions. Et ces solutions, je m'en suis rendu compte, étaient transférables à travers les lieux et le temps, car toutes les crises causées par l'homme ont besoin de solutions fondées sur une pensée durable", devait déclarer l'architecte primé.

"Expression poétique"

La fondation Hyatt a salué "une expression poétique de la lumière" à travers ses œuvres. "Les rayons du soleil filtrent dans les bâtiments, les cours et les espaces intermédiaires, surmontant les conditions difficiles de la mi-journée pour offrir des lieux de sérénité ou de rassemblement."

Un autre projet de campus plus récent, dans une école technique du Kenya, a utilisé des pierres de carrières locales et des tours empilées pour minimiser la climatisation nécessaire à la protection des équipements technologiques. À l'Institut de technologie du Burkina Faso, Francis Kéré a utilisé des murs en argile rafraîchissante et des eucalyptus en surplomb pour recouvrir les toits en tôle ondulée, indique la fondation.

Parmi d'autres de ses réalisations, figure la rénovation du parc National du Mali à Bamako. Il a également conçu des pavillons ou des installations au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Francis Kéré a également été chargé de construire une nouvelle maison pour l'Assemblée nationale du Burkina Faso à Ouagadougou, après qu'un soulèvement en 2014 ait détruit l'ancienne structure. Elle n'a pas encore été construite "dans le contexte actuel d'incertitude". Le plan comprend une structure en forme de pyramide pour abriter une salle d'assemblée de 127 personnes à l'intérieur et permettre une congrégation informelle à l'extérieur.

Le burkinabè est le 51e lauréat du prix d'architecture Pritzker, créé en 1979 par le défunt entrepreneur Jay A. Pritzker et son épouse, Cindy. Les lauréats reçoivent une bourse de 100 000 dollars et un médaillon en bronze.