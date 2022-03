Royal Air Maroc effectue son premier vol à destination de Tel-Aviv

Royal Air Maroc a décollé dimanche de Casablanca, la capitale économique du Maroc, à destination de Tel Aviv.

Il s'agit du premier vol direct de la compagnie vers l'État juif depuis la normalisation des relations entre les deux pays en 2020. Des sources aéronautiques et des médias locaux ont indiqué qu'une délégation d'affaires marocaine se trouvait à bord du vol inaugural, retardé de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19.

"Casablanca/Tel Aviv pour 400 euros. Qui l'aurait cru ?", a tweeté David Govrin, chef du bureau de liaison d'Israël dans l'État arabe.

"Cette liaison directe va certainement rapprocher encore plus les gens. C'est l'objectif principal de notre mission en tant que compagnie aérienne : rapprocher et connecter les gens. En effet, elle renforcera les échanges humains, culturels et économiques entre nos deux nations" a déclaré Abdelhamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc lors d'une conférence de presse.

Israël et le Maroc ont rétabli leurs relations dans le cadre des accords d'Abraham de 2020, soutenus par les États-Unis, qui normalisent les liens entre l'État juif et plusieurs pays arabes.

La compagnie marocaine RAM assurera quatre vols par semaine entre Casablanca et Tel Aviv, tandis que les compagnies aériennes israéliennes ont lancé des vols vers la ville marocaine de Marrakech en juillet dernier, bien qu'ils aient été suspendus fin novembre en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus.

Le Maroc compte sur 200 000 visiteurs d'Israël, dont une grande partie de la communauté juive d'origine marocaine, forte de 700 000 personnes, a conservé des liens culturels étroits.