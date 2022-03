Côte d’Ivoire : le 12e festival MASA célèbre les cultures africaines

La 12è édition du festival MASA s’est tenu comme tous les deux ans à Abidjan en Côte d’Ivoire. Véritable rendez-vous culturel panafricain, le Marché des Arts et du Spectacle a accueilli des artistes venus des quatre coins du continent, mais aussi des artistes internationaux. Le public a par exemple pu découvrir ou redécouvrir la dynamique chanteuse ivoirienne Carina style et ses pas de danse de coupé-décalé.

"Dans mes morceaux, je donne des conseils de ne pas baisser les bras. Parce que je sais, je connais mon parcours, je sais d'où je viens et je suis toujours en train de persévérer et me battre", explique la chanteuse.

Retour aux sources de la musique avec le groupe Trio Juri, dont les membres sont originaires du Mali et de la Tunisie. Ils étaient accompagnés de 2 instruments emblématiques du continent africain : la kora et l'oude.

"Le Oude est un instrument traditionnel aussi africain. Mais aussi de la tradition Arabo – Musulmane, un instrument qui date de plus que 3 milles ans. Cette rencontre montre qu'il faut absolument partir de ses racines. C’est aussi un message qu'on en train de transmettre aux jeunes pour toujours revenir aux sources et protéger ces instruments qui malheureusement en cours de disparation", explique Achref Chergui, membre du groupe.

Venus du Bénin le groupe BIM a voulu partager la richesse musicale du pays, avec des chansons célébrant la culture vaudou.

"Ma particularité comme rappeur est de puiser dans les paraboles et incantations vodoun. Parce que la mission de BIM est de dédiaboliser vodoun, représenter le Bénin et nous savons que le sens de la musique béninoise contemporaine vient de vodoun. Donc moi, je puise dans cette richesse-là pour faire mes textes et faire mon rap", explique Yehwe, l'un des membres du groupe.

Prochain rendez-vous du MASA en 2024.