L'Égypte augmente le coût du transit par le Canal de Suez

L'Égypte a augmenté mardi les frais de transit pour les navires passant par le canal de Suez, l'une des voies navigables les plus importantes au monde, avec des hausses allant jusqu'à 10 %.

L'autorité du canal de Suez a déclaré sur son site web que ces augmentations étaient "conformes à la croissance significative du commerce mondial" et a cité le "développement et l'amélioration du service de transit" du canal. Selon un communiqué, les droits de transit pour les navires transportant du gaz de pétrole liquéfié, des produits chimiques et d'autres produits liquides en vrac ont augmenté de 10 %.

Les navires transportant des véhicules, du gaz naturel et des marchandises diverses, ainsi que les navires polyvalents, connaîtront une augmentation de 7 %, tandis qu'une hausse de 5 % sera imposée aux pétroliers et aux navires de vrac sec, précise le communiqué. Ces augmentations pourraient être révisées ou annulées ultérieurement, en fonction de l'évolution du transport maritime mondial, a-t-il ajouté.

Les autorités du canal ont travaillé à l'élargissement et à l'approfondissement de la partie sud de la voie navigable, où un énorme navire s'est échoué et a fermé le canal en mars 2021. Le blocage de six jours a perturbé les expéditions mondiales. Certains navires ont été contraints d'emprunter la longue route de contournement du Cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité sud de l'Afrique, ce qui a entraîné des frais supplémentaires de carburant et autres. Des centaines d'autres navires ont attendu sur place que le blocage prenne fin.

Environ 10 % du commerce mondial, dont 7 % du pétrole, passe par le canal de Suez, qui relie la Méditerranée et la mer Rouge. Pour l'Égypte, le canal - qui a été ouvert pour la première fois en 1869 - est une source de fierté nationale et de devises étrangères. Les autorités ont déclaré que 20 649 navires ont traversé le canal l'année dernière, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 18 830 navires de 2020. Les recettes annuelles du canal ont atteint 6,3 milliards de dollars en 2021, soit le chiffre le plus élevé de son histoire.

Le mois dernier, 1 713 navires ont traversé la voie navigable, rapportant 545 millions de dollars de recettes, selon l'amiral Osama Rabie, chef de l'Autorité du canal de Suez. En février de l'année dernière, 1 532 navires ont traversé le canal, rapportant 474 millions de dollars. L'industrie du transport maritime est toujours sous la pression de la pandémie, et la guerre en Ukraine risque d'ajouter aux préoccupations économiques mondiales.