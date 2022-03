Égypte : 5 tombes pharaoniques mises au jour à Saqqara

L'Égypte a exposé samedi une série de tombes antiques finement décorées récemment découvertes dans une nécropole pharaonique située à proximité de la capitale, Le Caire.

Cinq tombes pharaoniques "en bon état et érigées pour de hauts responsables" ont été dévoilées samedi en Egypte à Saqqara, dans la nécropole de Memphis, la capitale de l'Ancien Empire des pharaons. Les tombes, mises au jour au début du mois, datent de l'Ancien Empire (1570 av. J.-C. et 1069 av. J.-C.) et de la Première Période Intermédiaire qui s'est étendue sur plus d'un siècle après l'effondrement de l'Ancien Empire, selon le ministère du Tourisme et des Antiquités.

Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, a déclaré que les archéologues égyptiens avaient commencé les fouilles sur le site en septembre. Les tombes, a-t-il dit, étaient destinées à de hauts fonctionnaires, notamment des dirigeants régionaux et des superviseurs du palais dans l'Égypte ancienne. Dans le caveau de l'un d'eux, nommé Iry, les fouilles ont mis au jour un sarcophage en calcaire et des décorations colorées représentent des scènes funéraires, dont "des tables d'offrandes, les sept huiles et la façade d'un palais", a indiqué le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué.

Trois autres tombes, profondes de six mètres, appartiennent à deux femmes, dont l'une était "l'unique responsable de la mise en beauté du roi", et au prêtre Pepi Nefhany. Et la dernière, dédiée à "Henu, intendant de la maison royale", s'enfonce, elle, à sept mètres de profondeur, de même source.

"Ces cinq tombes sont toutes bien peintes, bien décorées. Les fouilles ne se sont pas arrêtées. Nous avons l'intention de poursuivre nos fouilles. Nous pensons que nous pouvons trouver d'autres tombes dans cette zone", a déclaré Mostafa Waziri aux journalistes.

Les tombes ont été découvertes près de la pyramide à degrés de Djoser, dans la nécropole de Saqqara, à 24 kilomètres au sud-ouest du Caire.

Des images, diffusées sur les pages des médias sociaux du ministère, montrent des puits funéraires menant aux tombes. Les murs étaient décorés d'inscriptions hiéroglyphiques, d'images d'animaux sacrés et d'objets utilisés par les Égyptiens de l'Antiquité.

Le site de Saqqara fait partie d'une vaste nécropole située à Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte, qui comprend les célèbres pyramides de Gizeh ainsi que des pyramides plus petites à Abu Sir, Dahshur et Abu Ruwaysh. Les ruines de Memphis ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO dans les années 1970.