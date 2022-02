Libye : une session du Parlement interrompue par des coups de feu

Alors que le Haut Conseil d'État libyen entamait une session sur la formation d'un nouveau gouvernement, une soudaine coupure de courant a eu lieu juste avant le processus de vote mercredi. Selon son président Khaled Al-Mashri après la coupure de courant, des coups de feu ont été entendus à proximité, ce qui a conduit à l'ajournement de la session en raison d'une menace sécuritaire.

"Il y a eu une fusillade, mais Dieu merci, nous avions pris toutes les mesures avant de sortir, pour sécuriser la sortie des membres par la porte arrière du bâtiment de l'Islamic Society, et ils sont tous sortis en toute sécurité."

Quelques jours avant cette session, Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, récemment écarté par le Parlement, a réaffirmé qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement élu, et a dans la foulée annoncé des élections législatives avant fin juin. Dans son discours lundi, M. Dbeibah a assuré que les législatives seraient suivies par l'élaboration d'une Constitution, laquelle fixerait la base juridique de l'élection présidentielle, dont la date n'a pas été précisée.

Le Parlement siégeant à l'Est a désigné le 10 février l'ex-ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha pour remplacer Monsieur Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire. Ce dernier assure qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un exécutif sorti des urnes. En attendant, son rival au poste de Premier ministre a jusqu'au 24 février pour former un gouvernement et le soumettre au Parlement.