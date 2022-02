La MINUSCA rejette les accusations du procureur centrafricain

Le porte-parole de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, Vladimir Monteiro, a dans une conférence de presse mardi, dressé les CV des soldats arrêtés par les FACA à l'aéroport de Bangui et rejeté tout complot contre l'Etat.

Selon Bangui, les quatre militaires arrêtés lundi devant l'aéroport de Bangui étaient lourdement armés et en treillis, et circulaient à bord d'un véhicule banalisé non siglé ONU.

Selon la Minusca, ces militaires escortaient le général français Stéphane Marchenoir, chef d'état-major de la force de maintien de la paix en Centrafrique (Minusca) à l'aéroport, où il prenait un avion pour Paris.

Le tribunal de grande instance de Bangui a ouvert une enquête régulière pour faire la lumière sur les faits. Ces quatre soldats sont accusés de « tentatives » d’assassinat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ils sont toujours détenus à la gendarmerie et l'ONU réclame leur libération.

Un haut responsable de l'ONU en Centrafrique a rencontré le président Touadéra afin d'obtenir "au plus vite" leur libération, a indiqué le porte-parole de l'ONU à New York.