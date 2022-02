Fatma Samoura : "Une CAN scolaire contre les préjugés"

Le stade des Martyrs de Kinshasa accueillait ce week-end le tout premier championnat d'Afrique scolaire de football dans une ambiance festive.

Des milliers de congolais se sont déplacés dans l'habituelle enceinte des Léopards. Devant eux, plus de 12 000 jeunes venus de six pays du continent pour participer à cette initiative de la FIFA et de sa secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Samoura.

"Notre idée est que ces enfants deviennent à terme des modèles pour leur communauté, mais aussi pour leur pays. Quand on voit l'enthousiasme de tous ces jeunes venus du Maroc, du Sénégal, du Bénin, d'Afrique du Sud et d'Éthiopie lorsqu'ils ont retrouvé leurs amis congolais, et tous ces visages souriants, on sait à quel point cette phase pilote va être fantastique."

Sur le terrain, des garçons mais aussi des filles se sont retrouvés crampons au pied pour s'amuser mais aussi renforcer leur confiance, développer leur sens du vivre ensemble et comprendre les notions d'égalité sociale.

"Les bases de l'éducation en Afrique ont toujours tendance à séparer socialement les garçons et les filles : "Les tâches domestiques, c'est pour les filles, et le sport, c'est pour les garçons". Nous essayons de corriger ces préjugés en permettant aux filles de pratiquer un sport et en disant aux garçons qu'il n'y a rien de honteux à aider leur maman, leur sœur ou leur future épouse."

Pour les enfants, la réussite de cette première édition est totale. Fiers de représenter leur pays et de se mesurer aux talents venus des quatre coins d'Afrique, ils espèrent que l'expérience sera renouvelée

La première CAN des scolaires s'achève comme elle avait débuté, au rythme des chants et des pas de danses. Le tournoi panafricain aura réussi son pari à Kinshasa : rassembler des jeunes de tous horizons et tisser des lien indéfectibles