Dopage : 10 ans de suspension pour la Nigériane Blessing Okagbare

La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare a été lourdement sanctionnée en écopant d'une suspension de 10 ans pour usage de substances prohibées et non-coopération dans l'enquête menée par les autorités antidopage.

Okagbare avait été exclue des JO juste avant les demi-finales du 100m le 31 juillet dernier pour dopage à l'hormone de croissance. Début octobre, elle avait été de nouveau épinglée pour un contrôle positif à l'EPO plus tôt dans la saison.

La sanction initiale de quatre ans est également alourdie en raison de sa non-collaboration dans l'enquête.

Cette suspension met un terme à la carrière de la vice-championne olympique et du monde de la longueur en 2008 et 2013, et médaillée de bronze des Mondiaux 2013 sur 200 m.