Malawi : apparition d'un cas de poliovirus sauvage

Un cas de poliovirus sauvage a été détecté au Malawi a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La direction régionale de l'institution a déclaré prendre des mesures urgentes pour empêcher la propagation du virus et renforcer la surveillance dans les pays voisins. Les analyses ont montré que la souche viendrait du Pakistan, où la polio reste classée parmi les maladies endémiques.

La souche étant importée, l'Afrique reste considérée comme exempte de poliovirus sauvage. En août 2020, le continent africain avait annoncé avoir éliminé toutes les formes de ce virus sur son territoire, après plus de quatre années sans nouvelle apparition de cas. Il n'y a pas de remède disponible contre la polio, seule la vaccination permet de rompre le cycle de transmission de ce virus.

La poliomyélite est un virus infectieux et contagieux qui attaque la moelle épinière et provoque une paralysie irréversible chez les enfants. Il se propage généralement dans les selles d'une personne infectée et est attrapé par de l'eau ou des aliments contaminés.

La maladie était endémique dans le monde entier jusqu'à ce qu'un vaccin soit découvert dans les années 1950. En 1996, plus de 70 000 cas ont été recensés, uniquement sur le continent africain.