Malawi : l'enfant infecté par la polio n’était pas complètement vacciné

Une semaine après la découverte au Malawi du premier cas de poliovirus sauvage en Afrique depuis plus de cinq ans, L'Organisation mondiale de la santé affirme que la fillette de quatre ans infectée n'avait pas été complètement vaccinée.

Lors d'une conférence de presse tenue à Lilongwe, Janet Kayita, représentante de l'OMS, a exhorté la population à "administrer les deux doses aux enfants. C'est ainsi que l'on pourra stopper la propagation".

"La première chose que l'on a faite est donc d'essayer de déterminer si cet enfant a été vacciné ? A-t-elle reçu tous les vaccins infantiles qu'elle aurait dû recevoir, y compris la polio ? Et pour l'instant, il semble clair que l'enfant n'a pas été complètement vaccinée" a-t-elle précisé. Le ministère de la Santé du pays et ses partenaires à lancer une campagne nationale de vaccination ciblant plus de deux millions d'enfants âgés de moins de cinq ans.

"Tout cas de poliovirus sauvage est un événement important"

L'OMS a déclaré qu'elle aidait le Malawi à procéder à une évaluation des risques et à réagir aux flambées épidémiques, notamment par une vaccination supplémentaire. La surveillance de la maladie est renforcée dans les pays voisins.

"Le dernier cas de poliovirus sauvage en Afrique a été identifié dans le nord du Nigéria en 2016 et, au niveau mondial, il n'y a eu que cinq cas en 2021. Tout cas de poliovirus sauvage est un événement important et nous mobiliserons toutes les ressources pour soutenir la réponse du pays", a déclaré le Dr Modjirom Ndoutabe, coordinateur de la poliomyélite pour la région Afrique de l'OMS.

La poliomyélite est un virus infectieux et contagieux qui attaque la moelle épinière et provoque une paralysie irréversible chez les enfants. Bien qu'il n'existe pas de remède contre la polio, la vaccination des personnes pour les empêcher d'être infectées permet de rompre le cycle de transmission.

La déclaration d'août 2020 selon laquelle l'Afrique était débarrassée du virus responsable de la polio a marqué un tournant dans la campagne menée depuis des décennies pour éradiquer cette maladie tristement célèbre dans le monde.

La maladie était endémique dans le monde entier jusqu'à ce qu'un vaccin soit découvert dans les années 1950, bien qu'il soit resté hors de portée de nombreux pays pauvres d'Asie et d'Afrique jusqu'à ce qu'un effort majeur soit fait ces dernières décennies. En 1996, on a recensé plus de 70 000 cas rien qu'en Afrique.