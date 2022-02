Retrait de Barkhane : réaction des politiciens maliens

Après l'annonce du président français concernant le retrait de ses troupes au Mali, les réactions continuent. Pour certains membres de l'opposition, les tensions entre les deux pays entachent cette décision. Tandis que pour d'autres membres de la junte, l'opération Barkhane n'a pas réussi à contenir les attaques djihadistes qui sévissent dans le pays.

"La première réaction est de regretter le contexte et l'environnement dans lequel cela se passe, parce que si on est honnête, cela se passe là où les relations sont très tendues entre les autorités maliennes et françaises", explique Modibo Soumaré, le chef de la plateforme du parti d'opposition à la junte. "Je crois que ce n'est pas le bon moment pour ce départ, même si c'est un retrait planifié, et nous disons que lorsqu'il y a un conflit à la maison, dans la famille, ce n'est pas le moment de prendre ses bagages et de partir. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre culture. Donc c'est déjà regrettable".

"Peut-être qu'il y aura un vide, en tout cas, nos experts militaires maliens sont en train d'évaluer la situation et le Mali fera tout ce qui est en son pouvoir pour combler ce vide", avance Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition à propos du retrait des troupes françaises. "Peut-être avec l'appui d'autres partenaires. Mais ce qui est constant, c'est que la volonté des autorités actuelles de reconquérir le territoire, de rétablir la paix et la sécurité, est une volonté qui est intacte, c'est une volonté qui est inébranlable."

Au total, c'est plus de 2000 soldats français qui devraient quitter le Mali.