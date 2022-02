Afrique du Sud : les manifestations anti-immigrés surveillées de près

Alors que la colère des sud-africains contre les étrangers monte, le président Cyril Ramaphosa a affirmé que le gouvernement surveillait de près les manifestations anti-immigrés pour qu’elles ne dégénèrent pas en attaques xénophobes : "Nous gardons un œil attentif sur la façon dont les gens réagissent à la présence de personnes d'autres pays dans notre propre pays. Nous avons clairement indiqué, en tant que Sud-Africains, que nous ne sommes pas xénophobes, que nous ne haïssons pas les gens d'autres pays. En fait, nous accueillons les gens d'autres pays." a déclaré le président sud-africain.

L’Afrique du Sud attire de nombreux immigrés en provenance d’autres pays africains en raison son statut de première économie industrialisée.

Mais avec un taux de chômage de 35%, qui s’élève à 65% chez les jeunes, la population sud-africaine les voit comme des concurrents dans leur recherche d’emploi.

"Un certain nombre de Sud-Africains sont préoccupés par le fait qu'il est possible que ces personnes prennent leurs emplois et nous pensons que nous devons aborder cette question avec la sensibilité qu'elle requiert. Il n'est certainement pas nécessaire, par les Sud-Africains ou pour les Sud-Africains, de prendre des mesures de leur propre chef." a ajouté Cyril Ramaphosa, président sud-africain.

Ces dernières semaines, l’opération Dudula qui signifie refoulement en zoulou a organisé plusieurs manifestations contre les immigrés illégaux.

Le gouvernement sud-africain veille à ce que ces rassemblements n’engendrent pas des violences xénophobes à leur égard.

Selon l'agence statistique sud-africaine, quelque 3,95 millions d'étrangers vivent dans le pays, dont des réfugiés politiques, des travailleurs expatriés qualifiés et des immigrés économiques.