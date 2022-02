Covid-19 : BioNTech prévoit des usines de vaccins modulaires en Afrique

Le fabricant allemand de vaccins BioNTech, qui a mis au point, en collaboration avec Pfizer, le premier vaccin contre la COVID-19, a dévoilé mercredi son intention d'établir en Afrique des usines de fabrication qui permettraient d'accroître la disponibilité des médicaments dont le continent a tant besoin.

La conception modulaire présentée lors d'une cérémonie à Marbourg, en Allemagne, consiste en des conteneurs de transport équipés du matériel nécessaire pour fabriquer le vaccin à base d'ARNm de la société du début à la fin, à l'exception de l'étape finale du remplissage des doses dans les bouteilles.

BioNTech a été critiquée pour avoir refusé de suspendre ses brevets sur les vaccins et de laisser ses rivaux fabriquer les vaccins dans le cadre d'un effort visant à les rendre plus largement disponibles, notamment dans les pays pauvres. La société fait valoir que le processus de fabrication des vaccins à ARNm est difficile et qu'elle préfère travailler avec des partenaires locaux pour garantir une qualité constante des vaccins dans le monde entier.

La première infrastructure clé en main sera expédiée au Sénégal ou au Rwanda au cours du second semestre de cette année, a déclaré BioNTech. L'objectif est de commencer à produire jusqu'à 50 millions de doses de vaccin par an dans les 12 mois, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires locales.

BioNTech a déclaré que le système, qui se compose de 12 conteneurs, peut être facilement étendu à l'avenir et modifié pour fabriquer des vaccins contre d'autres maladies très répandues en Afrique, comme le paludisme ou la tuberculose, lorsqu'ils seront disponibles.

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué ce projet de BioNTech, affirmant qu'il viendrait compléter les efforts déployés par l'organisme mondial pour encourager l'utilisation de la technologie ARNm en Afrique du Sud et ailleurs.

L'année dernière, l'OMS a pris une mesure inhabituelle en s'associant à des entreprises et des scientifiques locaux pour reproduire essentiellement le vaccin contre la Covid-19 à base d'ARNm fabriqué par Moderna.

BioNTech a déclaré qu'au départ, elle s'occuperait du personnel et de l'exploitation des infrastructures, mais qu'elle transférerait ensuite le savoir-faire à des partenaires locaux pour permettre un fonctionnement indépendant. Les vaccins fabriqués sur place seraient probablement destinés à être utilisés dans le pays et dans d'autres États de l'Union africaine à un prix non lucratif.

Malgré les efforts déployés pour fournir des millions de doses par l'intermédiaire d'un mécanisme de donateurs internationaux, seulement 11 % environ de la population africaine a reçu le vaccin, alors que la moyenne mondiale est d'environ 50 %.

"Compte tenu de l'émergence et de la propagation des variants, la pandémie ne sera pas terminée tant qu'elle ne le sera pas partout", selon Michel Sidibe, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament. "Cette initiative permettra, nous l'espérons, de développer la production de vaccins à ARNm en Afrique."