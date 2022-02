Le Nigérian Israël Adesanya conserve son titre de champion

Le Nigérian Israel Adesanya a conservé sa ceinture de poids moyen dimanche à l'UFC 271 à Houston, aux États-Unis, après avoir battu le Néo-Zélandais Robert Whitaker par décision unanime.

Adesanya, aussi plastique et félin dans l'échange que d'habitude, a maintenu Whitaker à distance. Le Néo-Zélandais a montré un excellent jeu de combat mais n'a pas pu ajouter suffisamment de dividendes aux yeux des juges.

Le Nigérian a été sélectif dans ses coups de poing, tenant à distance l'ancien champion, qui n'a pas réussi à entrer dans la zone de frappe. Il n'a pas fallu longtemps pour que le challenger envoie un avertissement à Whitaker. Une puissante gauche directe d'Adesanya a envoyé le Néo-Zélandais au tapis.

Octogone

Le dernier maître du style était plus à l'aise et, à l'inverse, Whitaker devenait désespéré. Connaissant les vertus du champion dans l'échange de coups, il a tenté de réduire la distance en cherchant à faire tomber le champion et à prendre des points en dominant sur la toile.

Israel Adesanya a continué à insister et a augmenté le rythme. En se basant sur des feintes et des changements de garde, il a grandi et a étouffé le challenger avec son envergure. Le Néo-Zélandais a essayé d'égaliser le combat en essayant de placer quelques volées et en se pressant contre la barrière.

Robert Whitaker sort tout son arsenal et cherche le dos du Nigérian, qui ne semble pas avoir besoin de passer à la vitesse supérieure. Le combattant de Middlemore est bien conscient qu'Adesanya a deux bombes déguisées en gants après avoir été mis au tapis lors de son premier combat.

Malgré le désavantage de la distance, Whitaker a bien joué ses cartes en basant sa stratégie sur la lutte. N'ayant que le gauche comme coup de poing efficace, le tête-à-tête n'était pas une bonne option pour le challenger, qui est allé de force en force en adaptant sa stratégie. Le combat a été décidé sur les cartes de pointage, où les juges ont vu Adesanya comme vainqueur par décision unanime (48-47, 48-47 et 49-46). Depuis qu'il a pris la ceinture de Whitaker lui-même en 2019, il a maintenant fait 4 défenses réussies d'affilée en tant que monarque des poids moyens.