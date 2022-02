UFC : Israel Adesanya de retour dans l'octogone

Israel Adesanya fera ce samedi son retour dans l'octogone. La star nigériane du MMA affronte Robert Whittaker à Houston, trois ans après avoir ravi la ceinture des poids-moyen au combattant australien.

Le champion des poids moyens de l'UFC, Israel Adesanya, est impatient d'affronter Robert Whittaker dans un match revanche prévu pour samedi à l'UFC 271 à Houston, au Texas.

S'exprimant lors d'une conférence de presse jeudi, Adesanya a reconnu l'amélioration de Whittaker depuis qu'il l'a battu à l'UFC 243 en 2019.

"Il s'est amélioré, mais il a toujours été une bête, a déclaré Adesanya. Mais je suis une bête différente avec le même animal. "

Fort de son succès dans la cage, et de son nouveau gros contrat avec l’UFC, Adesanya vise haut et envisage de défendre six fois son titre en un an, du jamais vu.

Quant à affronter son compatriote Kamaru Usman, ce ne sera pas à moins de 100 millions de dollars le combat.