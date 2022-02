Madagascar : le bilan humain du cyclone Batsirai s'alourdit à 92 morts

Au sud-est de Madagascar, la commune de Mananjary ainsi que les villages alentour ont été fortement touché par le passage du cyclone Batsirai, comme en témoignent ces arbres arrachés qui jonchent la route qui mène au petit village d’Irondro.

Ici, la plupart des habitations sont complètement détruites. Sans eau ni électricité, les habitants ne savent pas où aller. Au total dans le pays, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur foyer à cause du cyclone. Le bilan humain, lui ne cesse de s’alourdir. Batsirai, qui a quitté Madagascar lundi, a fait au moins 92 morts, selon les autorités malgaches. La plupart des victimes sont décédées à la suite de l'effondrement de leurs maisons. Le pays recense par ailleurs plus de 94 000 sinistrés et près de 60 000 déplacés, alors que de nombreuses ONG et agences de l'ONU ont commencé à déployer des ressources et des équipes pour venir en aide aux victimes.