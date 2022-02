Madagascar dans l'attente des retombées du cyclone Emnati

Le cyclone Emnati a touché terre dans la nuit de mardi à mercredi à Madagascar, déjà frappée par plusieurs tempêtes tropicales et un cyclone depuis un mois.

"Le cyclone a touché terre vers 23h GMT un peu au nord du district de Manakara (sud-est)", a déclaré Faly Aritiana Fabien, du Bureau national de gestion des risques (BNGRC). Aucun bilan n'a encore été établi. La perturbation qui est passée au large de l'île Maurice et de La Réunion dans l'océan Indien, est arrivée affaiblie sur la côte orientale malgache, avec des vents moyens à 100 km/h et des rafales de 140 km/h.

Six régions du sud-est sont en alerte rouge, la plupart ayant déjà été durement touchées par Batsirai. "Nous ne pouvons pas sortir donc c'est difficile de voir ce qui s'est passé mais de ce que je peux voir depuis la caserne de gendarmerie, il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup de maisons n'ont plus de toit", a déclaré le lieutenant-colonel Harinaivo Randriamihajamanana, commandant du groupement de gendarmerie de la région de Fitovinany. "Nous n'avons reçu aucun appel car les communications téléphoniques ont été très perturbées. Nous n'avons pas d'électricité et d'eau depuis hier (mardi) matin".

Cyclone Batsirai

Le dernier bulletin de Météo-Madagascar met en garde contre de fortes pluies et des risques d'inondations avec une mer forte le long des côtes sud et sud-est. Les agences de l'ONU ont déclaré la veille se préparer "au pire". Début février, le cyclone Batsirai a fait au moins 121 morts, détruit des milliers de maisons et dévasté des récoltes. Des milliers de personnes sont toujours sans toit.

Gabriel Filiastre, un habitant de Manakara, a déclaré que sa famille avait rejoint d'autres personnes qui s'étaient réfugiées dans le hall principal de l'hôtel où il travaille lorsque Emnati a frappé. "Ma maison est complètement inondée. Nous ne pouvions pas dormir à l'intérieur. C'est une maison en bois. J'ai vu beaucoup de maisons autour de chez nous qui sont détruites. Pour nous, ce cyclone a fait plus de dégâts que celui d'avant".

En janvier, la tempête tropicale Ana avait déjà tué une centaine de personnes à Madagascar, au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Emnati se dirigeait dans la matinée vers le sud-ouest. Selon les prévisions, le cyclone devrait quitter l'île par le canal du Mozambique dans la nuit de mercredi à jeudi. Plus de 30 600 personnes ont été placées par précaution dans des centres d'hébergement d'urgence.

Sécheresse

Madagascar, île située au large de la côte est de l'Afrique et réputée pour sa faune et ses trésors naturels intacts, a été frappée par quatre tempêtes tropicales majeures au cours du mois dernier, faisant déjà près de 200 morts et aggravant les problèmes d'insécurité alimentaire.

Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), la sécheresse qui sévit dans le sud du pays a exposé quelque 400 000 personnes au risque de famine l'année dernière.Des organisations humanitaires ont déclaré qu'Emnati serait un double coup dur pour les régions de l'est et du sud-est qui ont été frappées par le cyclone Batsirai au début du mois.

Selon le département de la météorologie, Emnati devrait traverser la partie sud-est de Madagascar et repartir vers le large, ce qui signifie qu'il devrait éviter l'Afrique continentale, où de précédents cyclones ont également causé des morts et des destructions.