Madagascar : au moins 6 morts après le passage du cyclone Batsirai

Dans le district de Mananjary situé sur la côte Est de Madagascar, voici ce qui reste de cette cité après le passage du cyclone tropical Batsirai. Des vents violents ont décoiffé les maisons de cette ville côtière et pourtant les habitants s'étaient préparés à faire face au cyclone, mais leurs efforts se sont avérés insuffisants devant la violence des rafales de vent jusqu’à 230 km/h.

Ici, près de 95 % de la ville a été détruite, pour ne pas dire 100 %. Comme on peut le voir maintenant, la route est coupée, la mer est montée, nous implorons l'État de venir nous aider le plus vite possible, explique un habitant.

Dans la ville de Mahanoro dans l'est, surplombant la mer, les vagues ont emporté une partie du cimetière, déterrant à leurs passages plusieurs corps, au moins six personnes auraient perdu la vie dans les inondations et près de 50 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Des conditions dégradées vont perdurer sur une large moitié Sud de l’île, avec de fortes pluies dépassant les 100 mm voire des noyaux de 300 à 400 mm sur l’Est.