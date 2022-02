Protection de tortues caouannes au Cap-Vert

Le Cap-Vert pourrait devenir cette année le plus grand site de ponte de tortues au monde. Plus de 200 000 nids ont été détectés dans l'archipel l'année dernière. Plus de 60 % sur une seule plage de l'île de Boavista, qui a son propre projet de conservation.

’’ L'année dernière, en 2021, nous avons trouvé 155 000 nids ici à Boavista. Nous pensons que le Cap-Vert pourrait finir par avoir la plus grande population de tortues caouannes du monde.’’, Pedro Diaz, biologiste et fondateur de l'organisation Bios.CV.

Cette tortue n'est commune que de nom. Elle est classée comme une espèce protégée en voie de disparition. Depuis des années, elle est intensément chassée pour la richesse de sa chair et de ses œufs.

‘’Traditionnellement, la tortue était une ressource alimentaire pour les habitants du Cap-Vert. Au cours des 20 dernières années, cela a beaucoup changé, il y a également une plus grande sensibilisation à l'environnement, en particulier chez les jeunes, et nous avons montré que leur existence est bonne pour le tourisme au Cap-Vert.’’, Pedro Diaz, biologiste et fondateur de l'organisation Bios.CV.

Les tortues sont légalement protégées au Cap-Vert. Le programme de formation à la conservation emploie une trentaine de résidents et accueille 26 volontaires, principalement des étudiants, provenant de plusieurs pays européens.