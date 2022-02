L'Égypte et Djibouti renforcent leurs relations diplomatiques

Le président djiboutien Ismail Omar Guelleh a rendu visite à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi au Caire.

Au menu de leurs discussions l’épineux sujet du barrage construit par l’Ethiopie sur le Nil et à l’origine de tensions diplomatiques depuis plusieurs années. Le Caire, qui considère ce barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau tente de rallier les pays de la région à sa cause.

"Nous avons discuté de l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance, soulignant la volonté politique de l'Égypte de parvenir à un accord contraignant concernant le remplissage et l'exploitation du barrage dans un délai convenable qui renforce la sécurité et la stabilité régionales conformément aux règles du droit international et aux décisions du Conseil de sécurité" a déclaré le président égyptien.

"J'ai eu des entretiens constructifs et fructueux avec mon frère le président Abdel Fattah el-Sissi. Nous avons discuté des moyens de renforcer et de développer nos relations bilatérales à tous les niveaux. Nous avons également partagé nos visions et nos points de vue sur divers sujets et questions d'intérêt mutuel, nous avons également convenu de l'importance de porter la relation entre les deux pays vers de nouveaux horizons" a déclaré le président djiboutien.

Les deux présidents ont aussi discuté du renforcement de leurs relations bilatérales qui s’accentuent. Il y a quelques mois, Abdel Fattah el-Sissi a d’ailleurs été le premier dirigeant égyptien à se rendre à Djibouti depuis son indépendance en 1977.