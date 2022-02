Madagascar se prépare à l'arrivée du cyclone Batsirai

À Madagascar, les habitants se préparent à l'arrivée du cyclone Batsirai, qui devrait atteindre l'est de la grande île de l'océan Indien ce samedi, avec des vents annoncés à plus de 200km/heure. Le cyclone Batsirai avance et devrait toucher des zones qui se remettent encore de la tempête Ana, qui avait frappé le pays, au mois de janvier.

Ce matin, nous avons entendu sur la Radio Nationale Malgache (RNM) que les rafales de vent seront très fortes. C'est pourquoi les toits sont renforcés, explique un résident.

Des habitants d'Antananarivo, la capitale faisaient des provisions dans les supermarchés, prendre le nécessaire avant la menace du cyclone Batsirai. Au niveau national, des équipes de recherche et sauvetage ont été placées sur le qui-vive, des stocks de fournitures ont été préparés et des avions se tiennent prêts à intervenir en soutien à la réponse humanitaire.

Nous avons peur de l'augmentation du prix des produits de première nécessité, surtout en cette période de cyclone. C'est pourquoi nous avons fait des réserves de nourriture pour ne pas sortir de chez nous souligne, une malgache.

Les équipes tentent également avec le gouvernement de mettre en place des centres d'hébergement d'urgence.

Chaque année durant la saison cyclonique qui s'étend de novembre à avril, une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent le sud-ouest de l'océan indien, d'est en ouest.