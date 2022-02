Kenya : "Anselm Kitengela Hot Glass", ou l'art du soufflage de verre

Au Kenya, la notoriété de l'entreprise Anselm Kitengela hot glass traverse les générations, mais reste intacte. En clair, les verres, les vitraux et autres structures fabriquées ici se retrouvent dans le pays, et à l'extérieur et si l'entreprise est encore célèbre, c'est également pour l'utilisation de veilles méthodes de fabrication de verres encore présente ici. Le soufflage de verre est enseigné et pratiqué, ces géants fours chauffés à près de 1350 degrés au gaz naturel liquéfie, servent à chauffer le verre afin de le rendre malléable.

Nous recyclons des vitres transparentes et les bouteilles vertes. Nous nous concentrons principalement sur le verre transparent, car il est facile à recycler. La plupart de nos souffleurs de verre travaillent ici depuis plus de 30 ans. La plus jeune est ici depuis huit mois, je crois, et c'est une dame qui est notre première dame. Ils ont été formés il y a 30 ans et ils ont grandi au fil du temps souligne Lilian Akoth, vendeuse à Kitengela Hot Glass.

Kitengela Hot Glass recycle et transforme des matériaux des vitres et objets en verre. L'entreprise fond 150 kg de verres usés par jour et leur redonne une seconde vie dans ses ateliers. L'entreprise a fait du recyclage son cheval de bataille. Grâce à cela, Kitengela hot glass dit avoir réduit sa production de carbone, pour 6 tonnes de verre recyclé, une tonne en moins de dioxyde de carbone est relâchée dans la nature. Au Kenya, ce savoir-faire attire les touristes.

L'entreprise qui existe depuis 1981 n'hésite pas à ouvrir ses portes aux plus curieux en lançant des campagnes comme Magical Kenya.