CAN 2021 : l'Égypte en finale, déception au Cameroun

L’équipe de football égyptienne et son capitaine Mohamed Salah ont battu le Cameroun, pays hôte de cette Coupe d’Afrique des Nations, 3 tirs aux buts à 1.

Les pharaons ont remporté la victoire et leur place pour la finale de la CAN 2021 à l’issue de la 120ème minute de jeu au stade Olembe.

_"Merci à Dieu pour la victoire et le titre d'homme du match. Nous avons travaillé dur et ce prix n'est pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Nous avons travaillé dur aujourd'hui, et nous avons joué 120 minutes lors des trois derniers matchs, et j'espère que nous pourrons réussir lors du prochain match." a déclaré _Mohamed Abdelmonem, défenseur de l'équipe égyptienne de football, élu "homme du match."

Le rêve des lions indomptables de gagner la coupe de la can sur leur propre sol s'est brisé mais les "Lions indomptables" doivent encore passer par un match de barrage pour la troisième place contre le Burkina Faso ce week-end.

Les supporters Camerounais déçus mais fair-play ont salué le travail de leurs joueurs.

"Les Camerounais n'ont pas perdu, ils ont mérité leur match. Quand on voit la première mi-temps, ils ont bien joué, en deuxième mi-temps ils ont un peu régressé. Si on va aux tirs au but, cela veut dire qu'ils l'ont mérité, il y avait un match. Dans la séance de tirs au but, c'est un jeu de hasard et le gagnant a gagné mais j'ai aimé le gardien égyptien parce qu'il a très bien joué et j'ai dit que si nous allons aux tirs au but, nous allons perdre." s'est confié Soumala Mbargaro, un supporter camerounais.

"Je suis très déçue, la Coupe d'Afrique des Nations est douce, on voulait qu'elle reste au Cameroun". a ajouté Soumala Mbargaro, une fan camerounaise.

Ce match s'est déroulé dix jours seulement après la catastrophe du stade Olembe, où huit personnes ont été tuées et 38 blessées avant la victoire du Cameroun contre les Comores en huitième de finale.

Le stade avait été temporairement fermé par la confédération africaine de football le temps d'une enquête.

Seulement 24 731 supporters ont assisté au match de l'Egypte contre le Cameroun, pour une capacité de 60 000 places.

Coéquipiers dans la #PL Cercle rouge Drapeau du Sénégal Rivaux en finale de l'AFCON Drapeau de l'Egypte Le Sénégal de Sadio Mané affrontera l'Égypte de Mo Salah lors de la finale de dimanche.

Dimanche, Mohamed Salah sera opposé à son coéquipier de Liverpool Sadio Mane, les Pharaons se battront pour leur huitième titre africain tandis que les "Lions de la teranga" poursuivront leur quête pour leur premier titre.