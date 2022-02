La sécheresse menace la corne de l’Afrique

L’Ethiopie est l’un des pays de la corne de l’Afrique le plus touchés par la sécheresse. Ce petit village en est la preuve. Il est situé dans la zone de Korahe, à l’est du pays. Il abrite des milliers de personnes déplacées par les conditions climatiques extrêmes, et qui se trouvent aujourd’hui au bord de la famine.

Et les enfants ne sont pas épargnés par cette insécurité alimentaire, comme l’explique Iman Magan, mère de famille.

"Mon enfant souffre et nous rencontrons des difficultés. J'ai quitté Gelile-el ce matin et je suis venu à Debele. Je suis venu chercher des médicaments pour mon enfant. Il a été examiné et d’après le diagnostic, il souffre de malnutrition. Il a reçu des médicaments et des repas nutritifs. J'ai été accueillie avec beaucoup d'attention."

En 2011, une grave sécheresse avait entraîné la mort de "plus de 260.000 personnes", selon l’ONU. C'est quasiment le même scénario qui se joue aujourd'hui. Selon l’UNICEF, plus de 6 millions de personnes en Éthiopie devraient avoir besoin d'une aide humanitaire d'urgence dans les prochaines semaines.