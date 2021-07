Conflits, famine et Covid-19 : les combats des Sud-Soudanaises

Dix après avoir accédé à l’indépendance, le Soudan du Sud reste en souffrance. Depuis 2011, le pays a connu plus de guerre que de paix et il doit aussi faire face à une crise alimentaire catastrophique. Près de 70 % de la population a besoin d’une aide humanitaire d’urgence. Des milliers de personnes vivent dans des conditions proches de la famine et les taux de dénutrition atteignent des niveaux critiques. À cela, s’ajoute la pandémie de coronavirus. Le coup de grâce pour des populations déjà usées par des années à tenter de survivre.

Beda a cinq enfants. Avant la pandémie, grâce à son salaire et à l’aide humanitaire, sa famille prenait trois repas par jour. Aujourd'hui, elle se demande quotidiennement comment trouver de la nourriture.

"Avant la pandémie de coronavirus, on vivait bien mieux. Avec environ un dollar, on pouvait acheter quelques produits. Mais maintenant, avec cette somme, on ne peut plus rien faire. Au marché, même avec huit ou dix dollars, on ne peut rien se procurer. Voilà dans quelle situation la Covid nous a plongés. Ce virus a ruiné la vie de beaucoup d'enfants. Certains sont mariés de force, d'autres sont devenus des voleurs et des enfants des rues. Ils ne vont plus à l’école et sont perdus", dit Beda Paska Itwari.

Déterminées à s’en sortir, Beda et neuf autres femmes ont créé une association. Les membres se réunissent chaque semaine et mettent en commun des produits qui sont ensuite donnés à une famille différente à chaque fois. Cela peut être un peu d’argent, de la nourriture ou encore du savon.

"Notre association a vu le jour pendant la pandémie alors que la situation était difficile et que nous ne savions pas comment nous en sortir. Nous avons réfléchi à comment nous serrer les coudes avec ce que nous avions. Nous avons rencontré de nombreux problèmes. Depuis que la pandémie est là, il n’y a plus de travail et nous sommes au chômage. Pendant le confinement, nous sommes restées à la maison, sans aucune aide. Nous avons alors pensé à créer une association et avons commencé à collecter des bouts de savon. Nous sommes dix et chacune a donné un pain de savon et nous avons tout rassemblé chez une de nos sœurs. Il est impossible d'acheter du savon alors quand nous distribuons dix savonnettes, elles servent pour la lessive et la toilette des bébés", explique Margaret Peter, présidente de l'association.

Ces femmes risquent de devoir continuer à se serrer les coudes, dans un pays où la paix reste constamment menacée et alors que la pandémie gagne du terrain au Soudan du Sud.