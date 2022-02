Retour au calme en Guinée-Bissau après des heures d'incertitudes

Je vais bien Alhamdoulillah, la situation est sous contrôle gouvernemental. Je remercie la population de Guinée-Bissau et toutes les personnes au-delà de notre pays qui se sont inquiétées pour mon gouvernement et moi. Vive la République et que Dieu veille sur la Guinée-Bissau : ce sont les premiers mots laissés par le compte Twitter du président Umaro Sissoco Embalo, un peu vers 20 h ce mardi, juste après un retour au calme.

Après son tweet, le président bissau-guinéen s'est adressé à la nation depuis le palais présidentiel, selon lui, la situation est sous contrôle, et la tentative de coup d'état aurait été déjoué. Plusieurs victimes sont à déplorer assure le président. La Guinée-Bissau a vécu des heures d'incertitudes politiques, plongeant le pays dans l'inquiétude, après que des tirs nourris ont été entendus prés du palais du gouvernement ou se tenait un Conseil des ministres extraordinaire.

Selon le récit de quelques témoignages récoltés par les agences de presse sur place des hommes en armes, sont entrés en début d'après-midi dans le complexe du palais du gouvernement à Bissau, qui abrite les différents ministères en périphérie de la capitale près de l'aéroport. Les alentours du palais ont été en proie à des mouvements d'habitants fuyant les lieux.

Des hommes lourdement armés ont encerclé le complexe, où le président et les ministres étaient présumés bloqués, sans qu'on sache si ces hommes étaient des mutins ou des forces loyales au pouvoir.