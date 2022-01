Le premier technicien noir certifié pour pianos Steinway [Inspire Africa]

Dans cet épisode d'Inspire Africa, Jerry Fisayo-Bambi présente l'histoire du projet #Slum2School au Nigéria, qui emmène des enfants non-scolarisés dans les écoles pour leur offrir des possibilités d'apprentissage.

Au Nigeria, l'enseignement primaire est officiellement gratuit et obligatoire, mais le pays d'Afrique de l'Ouest compte environ 10,5 millions d'enfants non scolarisés, soit le nombre le plus élevé d'Afrique subsaharienne. Slum2School, une initiative menée par des volontaires et lancée par l'entrepreneur social Otto Orondaam, cherche à relever ce défi.

Nous nous dirigeons ensuite vers l'Afrique du Sud, avec Johannesburg pour première étape. Lecréateur de mode Carlo Gibson, à l'origine de l'ONG Make Good, a mis au point une innovation destinée aux sans-abri. Il transforme des vestes en sacs de couchage pour sans-abri, pour les protéger du froid.

Nous nous entretenons ensuite avec Tshepiso Ledwaba, de Pretoria, le premier Noir accordeur-technicien certifié pour les pianos Steinway en Afrique.