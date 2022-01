Sit-in de familles de Marocains détenus pour terrorisme à l'étranger

Les membres de la coordination nationale des familles des Marocains détenus en Syrie et en Irak, se sont réunis vendredi matin devant le Parlement à Rabat.

Sous le slogan "sauvez nos fils et nos filles avant qu’il ne soit trop tard", Ils dénoncent les conditions de détention de leur proches accusés d'avoir rejoint le groupe État islamique.

"Nous sommes ici aujourd'hui devant le parlement, pour sensibiliser et orienter le regard des autorités marocaines et de l'opinion publique vers les souffrances que vivent nos fils en prisons. D'autant plus que plusieurs détenus sont morts, dont des Marocains lors des derniers événements dans la prison de Ghwayran" a précisé Meriem Zabroune, Secrétaire Générale de la Coordination Nationale des Marocains Détenus et Bloqués en Irak et en Syrie.

"Mon fils est parti en 2015. Cela fait quatre ans qu'il est en prison et il vient d'entrer dans sa cinquième année. Son état de santé est grave et il a laissé trois enfants ici" témoigne Roquia, mère d'un djihadiste marocain détenu en Syrie.

La semaine dernière, l'Etat islamique prenait d'assaut l'une des plus grandes prisons syrienne pour djihadistes. Sans nouvelles depuis, les familles des prisonniers restent dans l'attente de savoir s'ils sont vivants ou morts.