Libye : incendie dans un camp de déplacés

En Libye, un incendie a détruit plusieurs habitations dans un camp de déplacés à l'Ouest du pays. Au moins cinq familles se retrouvent sans rien, ayant perdu leur maison et leurs biens dans les flammes. Plus de 20 familles, présentes dans le camp depuis de nombreuses années, avaient déjà perdu leur habitation à Tawergha.

"Je suis dans ce camp depuis 11 ans, c'est une tragédie", explique Sakina Mohamed, résidente du camp de déplacés. "Hier, quand l'incendie a commencé, tous les gens se sont enfuis. Mon pauvre père est aveugle depuis 10 ans, nous ne recevons pas d'argent de l'État, et je n'ai plus de maison à Tawergha. Dix ans de souffrance et personne n'est venu nous voir de l'État pour voir nos conditions. Combien de temps allons-nous rester comme ça ?"

Le conseil local de Tawergha a appelé le ministère du Logement à mettre en œuvre la décision gouvernementale pour entretenir les quartiers de la ville et permettre le retour d'une grande partie des habitants.

"On est déplacés depuis 2011", continue Khalifa Abdallah, également résident. "On a été déplacés et forcés de louer bien sûr. On a vécu en location pendant huit ans, puis on est venus dans ce camp, et comme vous pouvez le voir, la situation est tragique, les logements ici ne sont pas du tout appropriés."

Après 10 ans de déplacement, plus de 10 000 familles restent dispersées entre les villes et les camps, tandis que les rapatriés s'efforcent de reconstruire leur ville.