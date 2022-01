Nigeria : la méga-raffinerie Dangote veut lancer sa production en 2022

La méga-raffinerie nigériane Dangote devrait commencer sa production d'ici à la fin du troisième semestre de cette année. L'annonce a été faite par son président, l'homme d'affaire Aliko Dangote au cours d'une conférence de presse sur le site de l’usine dans le sud du pays le weekend du 22-23 janvier.

Un projet de 19 milliards de dollars

Lors de sa visite, le milliardaire était accompagné du président de la banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. En effet, pour soutenir ce projet pharaonique, l'institution financière a octroyé un prêt de plus de 300 millions de dollars à l'entreprise sur les 19 milliards de dollars engagés pour la construction. La raffinerie prévoit de commencer à produire près de 540, 000 barils de pétrole par jour pour atteindre début 2023, une production quotidienne de 650 000 barils.

La plus grande raffinerie du continent

Selon l'organisation africaine des pays producteurs de pétrole, l'APPO, cette usine devrait faire baisser la demande d'importation de pétrole sur le continent à 36 % contre 43% aujourd'hui. Depuis 2020, sa mise en service a été souvent reportée à cause de retards dans la réalisation des travaux avec la pandémie.

Avec ce projet, Aliko Dangonte, considéré l'homme le plus riche d’Afrique, entend répondre à la demande de carburant du Nigeria et devenir le plus grand producteur d'or noir du continent.