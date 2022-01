Burkina Faso : Facebook bloqué avant les manifestations

Au Burkina, les autorités ont interdit une manifestation et décidé de bloquer l'accès à Facebook. Prévue ce week-end, la manifestation a été interdite pour "raisons de sécurité", a déclaré le secrétaire municipal de la capitale.

À l'initiative, le mouvement de la société civile Sauvons le Burkina, qui dénonce l'incapacité du président Roch Marc Christian Kaboré à contrer la violence djihadiste qui secoue le pays.

"On vous avait informé tout de même que lorsque, pour des raisons de sécurité et d'autres préoccupations d'intérêt national, le gouvernement est en droit d'opérer des régulations", a déclaré Alkassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur et porte-parole du gouvernement, à propos du blocage du réseau social.

"Mettez tout ce que vous constatez dans le registre de l'intérêt supérieur de la nation, et ne vous attendez pas forcément à ce que le gouvernement soit obligé de se justifier ou de s'expliquer."

Une manifestation similaire a eu lieu en novembre 2021. Malgré l'interdiction, elle avait attiré plusieurs centaines de personnes, mais avait tourné aux affrontements avec les forces de l'ordre.

"Nous constatons tous, la situation que nous vivons actuellement dans notre pays. Je pense que si on a le choix entre laisser l'insécurité se propager et prendre les mesures qui permettent de maintenir un minimum de contrôle par rapport à la situation, vous et moi, le choix me parait clair que l'intérêt national doit être au-dessus de nos intérêts particulier", continue le porte-parole.

Depuis 2015, des groupes affiliés Al-Qaïda et Etat islamique sévissent dans le pays. Plusieurs milliers de personnes ont été tuées, et près d'1,5 millions d'habitants a été déplacé à l'intérieur de pays.