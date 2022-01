CAN 2021 : match décisif Côte d’Ivoire-Algérie

La Côte d’Ivoire et l’Algérie doivent se retrouver à Douala ce jeudi 20 janvier dans un match choc. Et avant la rencontre décisive, les supporters des deux équipes sont plus motivés que jamais, mais aussi conscients de l’enjeu : l’Algérie, pourtant favorite de la compétition, joue sa survie et doit absolument se qualifier, après ses contre-performances face à la Sierra Leone et la Guinée équatoriale.

"On est obligé de gagner : obligé de gagner pour se qualifier. Parce que nous avons été des champions en 2019 en Égypte lors de la dernière CAN. Inshallah, cette CAN, on va gagner ce match pour faire la joie en Algérie", explique Kadi Ouadi, un supporter algérien.

De leur côté, les Ivoiriens sont plus détendus : ils sont en tête du groupe E après une victoire face à la Guinée équatoriale, et ont l'occasion non seulement d'éliminer le tenant du titre, mais aussi de se qualifier pour la prochaine étape ! Alors les supporters des Éléphants sont confiants.

"Le match contre l'Algérie, c'est une fête pour nous. Nous, on vient prendre un ticket pour la qualification pour le prochain tour. Ce qui nous intéresse ce trophée, on veut partir avec. Il n'y a jamais deux sans trois. Donc le troisième trophée-là, c'est ici. Rendez-vous le 6 février pour la finale de la CAN", explique Youssouf, supporter des Eléphnats.

Jusqu’ici, l’Algérie avait 35 matchs sans défaite, deuxième record de l’histoire derrière l’Italie. Mais avec leur performance médiocre dans cette CAN, les Fennecs sont derniers de leur groupe et au bord de l’élimination.

Depuis 1968, c’est la neuvième fois que les Algériens et les Ivoiriens se retrouvent en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Bilan de ces rencontres à travers le temps : en 8 matches, 3 victoires pour la Côte d’Ivoire, 2 victoires pour l’Algérie, et 3 matches nuls.

Deux autres matchs auront lieu le même jour : la Gambie (en tête du groupe F) affrontera la Tunisie. Et le Mali fera face à la Mauritanie, dernière du groupe, et qui n’a donc pas le droit à la défaite. Petit à petit, le tableau des huitièmes de finale de cette CAN 2022 commence à se dessiner.