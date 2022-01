Rwanda : Paul Rusesabagina absent à l'ouverture de son procès en appel

Le procès en appel du Rwandais Paul Rusesabagina ajourné dès son ouverture. Face à l'absence du détenu, le juge a suspendu l'audience, et annoncé que le tribunal décidera mardi de la poursuite ou non du procès sans l'accusé.

En septembre, l'ancien hôtelier et opposant au régime, dont la vie a inspiré le film "Hôtel Rwanda" a été reconnu coupable "d'avoir fondé et d'appartenir" au Front de libération national (FLN) et condamné a 25 ans de prison. Le groupe est accusé d'avoir commis des attaques meurtrières il y a quelques années au Rwanda.

Le parquet, qui avait requis la perpétuité, a fait appel contre les 21 prévenus, et souhaite alourdir la peine de Paul Rusesabagina de 25 années de prison, pour "terrorisme".

L'accusé et ses avocats ne s'étaient pas présentés à la majorité des convocations en première instance, dénonçant un procès "politique" et de mauvais traitements en détention.

Vendredi 14 janvier, sa famille a annoncé qu'il ne comparaîtrait pas, et ne participerait pas "à la mise en scène de l'appel d'un prisonnier politique". Pour eux, cette nouvelle audience "continue de montrer qu'il ne s'agit pas d'un processus légal, mais plutôt d'un processus politique".

Pour le procureur, son refus de se présenter à l'audience ne devrait pas retarder la procédure. Tandis que pour la défense, l'un des avocats des accusés soutient le vice de procédure et que l'audience doit être suspendue.