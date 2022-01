CAN 2021 : le Nigeria se qualifie pour les huitièmes

Le Nigeria se qualifie pour les huitièmes. L'équipe qui a battu le Soudan 3 - 1, sera au prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations, peu importe le résultat de son prochain match. Avec cette victoire, le Nigeria se hisse en haut du classement du groupe D avec tous les points de ses deux matchs.

"Aujourd'hui était encore un nouveau défi. Je pense que lors du premier match, tout le monde a vu comment on peut jouer. En première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était un peu lents, mais pour la deuxième partie, on s'en est bien sortis", commente William Troost-Ekong, défenseur du Nigeria.

"C'est toujours bon signe à voir, même quand on n'est pas aussi performants que lors du premier match. Sur certains points, on arrive encore à marquer des buts. Et je pense qu'on mérite toujours de gagner ce match. Dans l'ensemble, je suis très heureux. On est qualifiés pour le prochain tour, mais on veut aussi gagner le dernier match."

La star égyptienne Mohamed Salah s'est exprimée à l'issue du second match de son équipe dans la compétition. Les Pharaons ont réussi à battre la Guinée-Bissau 1 - 0 samedi.

"Je ne peux pas dire pourquoi la victoire a été retardée, on a essayé de gagner depuis le premier match", explique l'attaquant égyptien Mohamed Salah à la SNTV. "Je sais qu'il est difficile de réussir et que cette victoire a été retardée. Mais on doit rendre aux joueurs le mérite qui leur revient pour l'effort qu'ils ont fourni dans ce match. Je n'ai rien à ajouter hormis féliciter les joueurs pour cette victoire et remercier nos supporters en Égypte."

À l'issue de la deuxième journée de compétition du groupe, le Nigeria se place en haut du classement avec 6 points, suivit de l'Egypte avec 3 points. La Guinée-Bissau et le Soudan sont en fin de classement, avec seulement 1 point chacun.