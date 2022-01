CAN 2021 : après-midis libres pour écoliers et fonctionnaires

Élèves et fonctionnaires du Cameroun ont leurs après-midi libérées à partir de ce lundi et jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) pour aller voir les matches.

Selon cette "mesure exceptionnelle dans le secteur public", les "activités scolaires et académiques se tiendront de 7h30 à 13h", et "de 7h30 à 14h" pour les "activités professionnelles" des fonctionnaires, du lundi 17 janvier au vendredi 4 février. La finale de la CAN se joue le dimanche 6 février à Yaoundé.

Cette mesure a été décidée par le Premier ministre Joseph Dion Ngute "sur très hautes instructions du président de la République Paul Biya", précise le texte. Elle "a pour objectif de permettre aux Camerounais de prendre une part active à cet évènement continental d'envergure", ajoute le décret.

Les premières journées de la CAN 2021 se sont joués devant des stades vides, sauf le match d'ouverture, Cameroun-Burkina-Faso (2-1), au stade Olembé de Yaoundé, et Nigeria-Égypte, à Garoua, près de la frontière nigériane. Même le deuxième match du pays hôte, contre l'Éthiopie (4-1), a été loin de remplir l'enceinte d’Olembé, une situation largement débattue au Cameroun.

Depuis quelques jours les affluences ont progressé. Il y avait officiellement 7 000 personnes pour Gabon-Ghana (1-1), mais probablement plus, des spectateurs étant entrés gratuitement en cours de match.