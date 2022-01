CAN 2021 : l'éternel Gradel lance les Eléphants

La Côte d'Ivoire n'a pas forcé son talent pour ouvrir sa campagne dans le Groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) par une courte victoire, logique mais décevante, contre la Guinée équatoriale (1-0), mercredi à Douala.

Les Eléphants, plus forts sur le papier et parfaitement organisés par leur entraîneur français Patrice Beaumelle, ont dû leur salut à un joli but de Max-Alain Gradel (5e), l'ancien joueur de Toulouse et de Saint-Etienne, sur un tir puissant du droit, en tout début de match, après un ballon perdu, puis récupéré, puis mal relancé par la défense guinéenne.

Vainqueurs de la CAN en 2015, les Ivoiriens étaient privés de leur gardien numéro 1, Sylvain Gbohouo, testé positif au Covid-19, mais pouvaient compter sur un trio d'attaque haut de gamme: à droite, Gradel, qui évolue aujourd'hui en Turquie à Sivasspor, à gauche, l'ex-Lyonnais aujourd'hui à Burnley Maxwel Cornet, et l'actuel meilleur buteur de la Ligue des champions (10 buts en 6 matches), Sébastien Haller (Ajax).

Mais le grand Haller (1m90), privé de ballons, n'a jamais trouvé l'ouverture et les Ivoiriens ont dominé, mais moins souvent tiré au but que les Guinéens. Ces Guinéens ont même très bien fini la première période et auraient pu obtenir un penalty pour égaliser.

L'armada ivoirienne a renouvelé son effectif dans la dernière demi-heure et les remplaçants, autour de Nicolas Pépé et Wilfried Zaha, ont tout essayé. Et Pépé, deux fois en une minute (80e minute), a eu la balle de break au bout du pied.

La première fois, tout seul au point de penalty après un long raid de Ghislain Konan, l'attaquant d'Arsenal a envoyé la balle dans les nuages de Douala; la deuxième fois, son tir à ras de terre, cadré, a obligé le gardien guinéen, Manuel Sapunga, à s'allonger pour écarter le danger. Et Zaha, dans les arrêts de jeu, a lui aussi eu la balle du 2-0 au bout du pied gauche, mais son tir était trop croisé.

Cette victoire n'est pas convaincante mais elle est cruciale pour la Côte d'Ivoire dans ce groupe E dont elle prend la tête. Elle rencontrera dans son 3e match l'Algérie, qui avait fait match nul mardi avec la Sierra Leone. Et les Algériens seraient bien inspirés de se méfier des Guinéens dans leur prochain match.