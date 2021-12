Libye : retour sur le fiasco de la présidentielle reportée

La Libye n'a pu tenu sa première élection présidentielle comme prévu ce mois-ci, portant ainsi un coup dur aux efforts internationaux visant à mettre fin à une décennie de chaos dans ce pays riche en pétrole.

Le report du scrutin du 24 décembre fait planer l'incertitude sur la suite du fragile processus de paix, faisant craindre que la Libye ne sombre dans un nouveau cycle de violence après plus d'un an de calme relatif.

Le vote prévu était le pivot des efforts de paix internationaux, et les principales puissances régionales et internationales ont fait pression pendant des mois pour qu'il ait lieu comme prévu.

Mais beaucoup, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Libye, doutaient que l'élection se déroule comme prévu. Certains ont prévenu que la tenue du scrutin pourrait déstabiliser le pays, compte tenu de la polarisation persistante.

Groupes armés

La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement de 2011, soutenu par l'OTAN, qui a chassé puis tué le dictateur Mouammar Kadhafi. Depuis, les groupes armés ont proliféré, notamment les milices locales et tribales, les groupes nationalistes et islamistes classiques, Al-Qaïda et le groupe État islamique.

Depuis les élections parlementaires de 2014, le pays est divisé entre deux grandes administrations rivales : une à l'Est soutenue par le maréchal Khalifa Haftar, et une autre à l'Ouest - un ensemble de milices vaguement alliées à un faible gouvernement reconnu par l'ONU dans la capitale Tripoli.

Khalifa Haftar, officier supérieur sous Kadhafi qui a fait défection dans les années 1980, est basé dans la ville de Benghazi, l'épicentre du soulèvement de 2011. Ses forces, les autoproclamées Forces armées arabes libyennes, contrôlent une grande partie de l'Est et du Sud de la Libye, y compris ses champs et terminaux pétroliers. Il est soutenu par la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte.

Cessez-le-feu

En avril 2019, le maréchal avait lancé une offensive sur Tripoli, mais la Turquie et le Qatar ont intensifié leur soutien militaire à ses rivaux basés à Tripoli, notamment en déployant des troupes et des mercenaires syriens. L'offensive a échoué après 14 mois de combats.

Un cessez-le-feu négocié par la communauté internationale en octobre 2020 a permis de maintenir une paix relative depuis lors. Mais certaines de ses principales dispositions - le retrait de toutes les forces étrangères et des mercenaires dans un délai de trois mois et le respect d'un embargo sur les armes imposé par l'ONU - n'ont pas été respectées.

Après l'accord de cessez-le-feu, les Nations unies ont mené un Forum de dialogue politique libyen, qui comprend 75 délégués de tout le pays. Le forum a fixé des élections présidentielles et parlementaires au 24 décembre. Il a également nommé un gouvernement intérimaire comprenant un Conseil présidentiel de trois membres dirigé par une personnalité de l'Est et un Cabinet dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, un puissant homme d'affaires de Misrata.

Contestations juridiques

La principale tâche du gouvernement provisoire était de préparer le pays aux élections. Dès le début, le processus a été entravé par des différends. Le principal organe de direction à l'Ouest, le Conseil suprême de l'État, basé à Tripoli, a dénoncé les règles régissant les élections, élaborées par le Parlement basé à l'Est.

Abdelhamid Dbeibah s'est joint à ces critiques. Les contestations juridiques relatives aux règles n'étant toujours pas résolues, le Conseil d'État n'a cessé de demander le report du vote. La méfiance s'est accentuée lorsque les députés ont décidé d'organiser les élections législatives un mois après le scrutin présidentiel prévu le 24 décembre, plutôt que simultanément.

L'élection présidentielle s'est fortement polarisée lorsque plusieurs personnalités considérées comme intolérables par leurs adversaires ont déclaré leur intention de se présenter, notamment Khalifa Haftar et Seif al-Islam Kadhafi, fils du dictateur déchu et ancien héritier présomptif. Khalid al-Mishri, le chef du Conseil suprême de l'État, a menacé de recourir à la violence pour empêcher le maréchal Haftar de prendre ses fonctions en cas d'élection.

Commission électorale

La déclaration de candidature de Seif al-Islam a incité les opposants à promettre de ne jamais permettre un retour au pouvoir de la famille Kadhafi. La commission électorale l'a disqualifié, ainsi que deux douzaines d'autres candidats potentiels. Mais en appel, les tribunaux ont rétabli la plupart d'entre eux, y compris Seif al-Islam.

Abdelhamid Dbeibah a également déclaré sa candidature, suscitant l'indignation car, lorsque nommé à la tête du gouvernement de transition, il avait promis de ne pas se présenter. Une centaine de personnes ont soumis des documents en vue de se présenter à l'élection présidentielle, mais en raison des litiges juridiques toujours en cours, la commission électorale n'a pas été en mesure de déclarer une liste définitive de candidats.

Réécriture de la Constitution

Il n'a jamais été clair non plus ce qui se passerait après les élections. Toutes les parties s'accordent à dire que la Constitution doit être réécrite, mais il n'y a pas eu d'accord sur qui s'en chargerait et quand.

Avec tant d'enjeux et tant de questions non résolues, les milices ont manifesté leur mécontentement. Les milices exigeant un report ont bloqué les routes dans certains quartiers de Tripoli, ce qui a suscité des mises en garde de la mission de l'ONU en Libye, qui craignait que les tensions ne dégénèrent en violences.

Et chaque camp dans la principale division Est-Ouest du pays reste prêt à se battre, soutenu par des mercenaires fournis par leurs bailleurs de fonds étrangers qui ne se sont pas retirés. Le nombre actuel de mercenaires n'est pas connu, mais selon l'ONU, ils ont été jusqu'à 20 000, dont des Syriens, des Russes et des Soudanais, dans le pays.

Vide politique

Le fait que le vote n'ait pas eu lieu comme prévu menace d'ouvrir un vide politique. Les parlementaires ont fait valoir que le mandat du gouvernement intérimaire a pris fin le 24 décembre. Ils affirment que le gouvernement a échoué dans ses principales tâches : préparer le pays pour le vote, unifier ses institutions et démanteler les milices ou les intégrer dans les forces de sécurité régulières.

Abdelhamid Dbeibah, le Premier ministre par intérim, a déclaré mardi que son administration resterait en place jusqu'à l'organisation de "véritables élections". Selon lui, les lois électorales étaient "défectueuses" et a demandé que le vote soit basé sur une nouvelle Constitution.

Les principaux gouvernements occidentaux ont demandé que le gouvernement reste au pouvoir jusqu'à l'organisation "rapide" d'élections législatives et présidentielles. La commission électorale a proposé le 24 janvier comme nouvelle date.

Feuille de route

Il n'est pas certain que les factions puissent résoudre les différends qui ont empêché la tenue du scrutin comme prévu. Stephanie Williams, conseillère spéciale de l'ONU pour la Libye, fait la navette depuis deux semaines entre les principaux acteurs libyens.

Un comité législatif pour l'élection a blâmé les milices qui, selon lui, voulaient "créer un processus électoral faussé", une référence apparente aux plaintes de Tripoli sur les règles électorales. La commission a suggéré d'établir une "feuille de route pratique" pour les élections et de restructurer le gouvernement provisoire pour "parvenir à la stabilité", sans préciser de dates.

Plus de 100 députés ont tenu deux jours de délibérations cette semaine à Tobrouk sur l'avenir du processus électoral et du gouvernement intérimaire. La session s'est terminée sans décision et devrait se poursuivre la semaine prochaine.