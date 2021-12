Afrique de l'Ouest : croyances et superstitions autour des jumeaux

Dans ses rêves, Eveline Zagre croit que ses deux paires de jumeaux partagent des prémonitions et lui font des demandes - acheter un poulet, mendier de l'argent. "Leurs esprits entrent dans vos rêves et vous font savoir ce qu'ils veulent, puis vous devez le leur procurer".

Malgré le fardeau que représente le fait de suivre leurs directives oniriques, Eveline Zagre se considère doublement bénie. Cette mère de cinq enfants, âgée de 30 ans, élève des jumelles de 3 ans et des jumeaux de 13 ans au Burkina Faso, l'un des pays d'Afrique de l'Ouest où les jumeaux sont vénérés pour leurs pouvoirs spéciaux : ils guérissent les malades, éloignent le danger, apportent la prospérité financière et prédisent l'avenir.

Ce pays à majorité musulmane, dont la culture est fortement imprégnée de surnaturel, considère les jumeaux comme les enfants des esprits, et les mères de jumeaux comme spécialement choisies pour les porter. Cette perception profondément ancrée remonte à l'époque où les gens ne pouvaient pas expliquer scientifiquement comment les jumeaux étaient conçus.

Malédiction

Dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest, les jumeaux sont considérés comme une malédiction. "Les gens avaient peur des jumeaux parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi ces enfants étaient nés deux au lieu d'un", déclare Honorine Sawadogo, sociologue au Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso.

Les parents de jumeaux se tournaient vers les sorciers qui leur donnaient des règles qu'ils croyaient devoir suivre pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants, explique Honorine Sawadogo, qui a effectué des recherches doctorales sur les mères de jumeaux. Ces croyances et pratiques persistent aujourd'hui malgré l'explication scientifique établie de la venue au monde de jumeaux.

Mendicité

Eveline Zagre et son mari, Ousmane Nikiema, ont consulté un sorcier après avoir donné naissance à leurs deux paires de jumeaux. Pour leurs garçons, les parents n'ont reçu aucune directive. Mais un sorcier leur a dit que leurs filles, Victorine et Victoria Nikiema, devaient mendier sur le bord de la route ou risquer d'être tuées par l'esprit d'un membre de la famille.

"Si (le sorcier) voit un esprit dans l'enceinte, vous devrez emmener les enfants mendier afin d'éviter la malédiction", clame Ousmane Nikiema, qui vit avec sa famille à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. "(L'esprit) ne les tuera peut-être pas, mais il leur fera quelque chose. Il peut les rendre fous ou quelque chose de similaire, ou il peut les paralyser".

Bénédictions

Dans tout Ouagadougou, on peut voir des mères et leurs jumeaux habillés à l'identique, assis sur des nattes le long des routes à mendier. Elles sont poussées par les demandes de rêves et les instructions des sorciers. Les passants offrent des cadeaux, comme des poulets, des gâteaux au miel et des coquillages, en échange de bénédictions.

"Je bénis les gens quand ils viennent nous donner des choses, je dis que Dieu vous guérisse si quelqu'un vient et est malade", avance Marcelline Tapsoba, la mère de jumeaux de 2 ans. Ceux qui reçoivent ses bénédictions reviennent souvent des semaines plus tard pour la remercier de leur nouveau succès amoureux ou financier.

Communication surnaturelle

Des scènes similaires ont lieu au Ghana. "Si vous donnez naissance à des jumeaux au Ghana, vous devez suivre les règles des jumeaux", soutient Kasim Amadu, un homme d'affaires. "On pense que des jumeaux malheureux peuvent causer des dommages personnels aux parents et à d'autres personnes", ajoute-t-il.

La plupart des cultures d'Afrique de l'Ouest chérissent les jumeaux, et les devins pensent qu'ils peuvent améliorer leur communication avec le monde des esprits grâce à eux, avance Philip Peek, professeur émérite à l'Université Drew dans le New Jersey, dont les recherches portent sur le folklore et la religion africaine.

Puissances supérieures

Philip Peek, qui est l'éditeur du livre "Twins in African and Diaspora Cultures: Double Trouble, Twice Blessed", relève qu'il existe une croyance mondiale de longue date selon laquelle les jumeaux ont une capacité de communication accrue en raison du lien qu'ils forment dans l'utérus, ce qui leur permet de se connecter à des puissances supérieures. "Ils communiquent intuitivement, et cette capacité est certainement reconnue en termes séculiers, et pas seulement spirituels".

Toutes les communautés d'Afrique de l'Ouest ne les voient pas ainsi. Les jumeaux sont considérés comme maléfiques dans certains quartiers d'Abuja, la capitale du Nigeria, souligne Stevens Olusola Ajayi, un missionnaire chrétien qui a sauvé 19 paires de jumeaux de peur qu'ils ne soient tués. Depuis 1996, il emmène les enfants à vivre avec sa famille et sa communauté. Cette année, il a rendu six enfants à leurs parents ; c'est la première fois qu'il a pu organiser de telles réunions de famille.

Même dans les pays où ils sont bien vus, les jumeaux risquent d'être exploités à des fins financières. Certaines mères empruntent des enfants à des voisins et les font passer pour des jumeaux afin de gagner plus d'argent en mendiant, déclare la sociologue Honorine Sawadogo.