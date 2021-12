Mali : les Russes du groupe Wagner attendus à bras ouverts

Des paramilitaires russes de Wagner au Mali, l’information publiée par diverses puissances occidentales présentes dans le pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a été plutôt bien accueillie par la population.

Des Maliens apprécient cette alternative face à la nécessité de mettre fin aux groupes armés qui écument le nord de leur pays. ‘’ Il faut juste que l'État prenne sa responsabilité en main et dire aujourd'hui que le Mali est prêt à signer avec le diable pour la paix. Le peuple a besoin de la paix. Le nord du Mali, le centre du Mali souffrent aujourd'hui de l'insécurité. Et nous on souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui peuvent nous aider pour la paix.", souligne Kebab Diallo.

Un sentiment que partage aussi son compatriote Lassana Z Coulibaly : "Si on fait recours à la force russe, je pense que les Russes sont les bienvenus au Mali. On va les accueillir à bras ouverts, sans honte vraiment. Que les forces européennes aillent là où ils veulent. C'est la population même qui a demandé à ce que les forces russes viennent. Ce n'est pas l'autorité en place, c'est la population même.".

La paix avec les Russes de Wagner, les Maliens vont devoir attendre. Bamako a démenti tout déploiement des éléments d’une société de sécurité privée sur son sol. Exigeant des preuves formelles à ces allégations. Tout en précisant que l'Etat malien n'est engagé que dans un partenariat d'Etat à Etat avec la Fédération de Russie.

Le chef de la diplomatie américaine a déjà mis en garde le Mali contre des conséquences financières et une déstabilisation du pays, déjà en proie aux violences, si le gouvernement signait un partenariat avec Wagner. Des paramilitaires russes qui ont du reste été sanctionnés par les Etats-Unis et l’union européenne.