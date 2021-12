Covid-19 : le Maroc prolonge l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 2022

Le Maroc prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier 2022 pour lutter contre la propagation du coronavirus.

En début de semaine, le Royaume avait déjà annoncé les couleurs en interdisant les célébrations du Nouvel An dans le cadre de ses restrictions.

Outre l’interdiction d'organiser des soirées dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques, la fermeture des restaurants et des cafés est fixée à 23 h 30 et au couvre-feu nocturne de minuit à 06 h 00.

Ces dernières 24 heures, 475 nouveaux cas d'infection et 173 guérisons ont été enregistrées dans tout le pays. Dans le Royaume, plus de 2 millions de personnes ont déjà reçu la troisième dose et plus de 22 millions, leur deuxième dose.

Les autorités ont promis d'autoriser les vols spéciaux de rapatriement vers les pays étrangers, notamment vers l'Europe.